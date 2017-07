Megvan a 2018-as Eurovíziós Dalfesztivál helyszíne

Lisszabonban rendezik a 2018-as Eurovíziós Dalfesztivált - jelentették be kedden a portugál fővárosban a szervezők, az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége (EBU) és a portugál köztelevízió (RTP).



Portugália korábban nem rendezhette meg a versenyt, a 10,5 millió lakosú ország azért lehet a 63. dalfesztivál házigazdája, mert Salvador Sobral májusban megnyerte a kijevi eseményt. A 2018-as rendezésre Lisszabon mellett Braga, Gondomar, Guimaraes és Santa Maria de Feira is pályázott, de végül a 2,7 milliós főváros lett a befutó. Portugália ötvenedik alkalommal vesz részt a versenyen - írta a eurovision.tv.



Salvador Sobral rekordpontszámmal, 758 ponttal győzött Kijevben Amar Pelos Dois című számával, a magyar induló, Pápai Joci és az Origo című dal a nyolcadik lett. A jövő évi lisszaboni versengés elődöntőit 2018. május 8-án és 10-én rendezik, a finálé május 12-én lesz.



Jon Ola Sand, a 180 milliós nézettséggel bíró Eurovíziós Dalfesztivál főellenőre, az Európai Műsorszolgáltatók Szövetségének vezetője szerint Lisszabon példa értékű pályázatot tett le az asztalra. Goncalo Reis, az RTP vezetője a sajtótájékoztatón azt mondta, az Eurovíziós Dalfesztivál megrendezése Portugália, Lisszabon, a szórakoztatóipar és a portugál köztévé számára egyaránt óriási lehetőség.



Ahogy az RTP képviselői fogalmaztak, Portugália történetében mindig is kulcsfontosságú volt az európaiság, valamint az Atlanti-óceán által biztosított kijárat más kontinensek felé. Kiemelték: Lisszabon a sokszínűség, a tisztelet és a tolerancia városa.