Megújult a Korda Filmpark kiállítása: a digitális és más elemekkel kibővített, Mozi és tudomány című tárlat csütörtökön nyílt meg az etyeki Korda Filmstúdió látogatóközpontjában.



Mint Kakuk Andrea, a Korda Filmpark ügyvezetője elmondta, az idén tízéves Korda Filmstúdió látogatóközpontja és a szintén tízéves Da Vinci Learning tévécsatorna közös vállalkozásban újította meg a kiállítást, amely az elmúlt években a filmgyártás világát, a filmes trükkök hátterét mutatta be az érdeklődőknek.



A kiállítás új, digitális elemekkel egészült ki, valamint a Kincsem című nagysikerű magyar játékfilm néhány ereklyéje is megtekinthetővé vált.



Kakuk Andrea megemlítette, hogy az elmúlt egy évtized fantasztikus eredményeket hozott a magyar filmgyártásban és a Korda Filmstúdiónak egyaránt. Hozzátette: ma már a nemzetközi filmipar reális munkalehetőségeket kínál a magyar fiatalok számára, akik a Magyarországra érkező színészektől, rendezőktől sokat tanulhatnak.



Ferdinand Habsburg, a berlini székhelyű Da Vinci Media GmbH tulajdonos ügyvezetője a sajtótájékoztató résztvevőinek küldött üzenetében hangsúlyozta: a kiállítás nagy újdonsága, a kiterjesztett valóság nagy szerepet fog játszani a jövő oktatásában. Úgy vélte, a szórakoztatva oktatás és a filmkészítés jól kiegészítik egymást.



A látogatóközpontban a régi filmes elemek mellett újdonság a fordított szoba, ahol a látogató "a plafonon tud járni", és a tükörszoba, amely azt mutatja meg, miként készítenek a filmekben kevés tárgyból sokat. A kiállításon új elemnek számít még a stop-motion animációt bemutató díszlet, a Da Vinci Learning moziszoba, a Borgiák-filmsorozat díszletének kicsinyített mása, illetve egy háromdimenziós élő kirakójáték is.



A Korda Filmpark Kelet-Közép-Európa első filmes látogatóközpontja, amely Etyeken, a Korda Filmstúdióval közös, 35 hektáros területen fekszik. Megnyitása óta több százezer látogató látta a kiállítást, vagy az ott felépített New York-i utcát és középkori díszletvárost. A díszletvárosban forgatták többek között a Borgiák, a Marco Polo, az Emerald City, a Robin Hood és az Idők végezetéig című tv-sorozatokat.