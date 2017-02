Megújul a Tények vasárnaptól

Február 26-tól új időszámítás kezdődik a Tények életében. A TV2 hírműsora teljesen megújul, épített díszlettel, új logoval és vadonatúj arculati elemekkel várja a nézőket. A munkálatok több hónapig tartottak és nem csupán a stúdió teljes dizájnváltását foglalták magukba, a műszaki eszközpark is kicserélődött. A megújítás a nemzetközi híradós trendek figyelembevételével zajlott, a végeredmény mindenben megfelel a műfaj és a kor követelményeinek, maximálisan kiszolgálva a nézői igényeket.



A Tények leglátványosabb új díszleteleme a közel 31 négyzetméteres ultramodern, ívelt led fal, melynek mérete és részletgazdagsága magyarországi hírműsorban egyedülálló. Az impozáns építmény 12.8 méter széles, 2,4 méter magas, 8.3 millió pixelt tartalmaz, a súlya pedig közel két tonna. Technikai paramétereinek köszönhetően sokkal letisztultabb, kifinomultabb képi világot nyújt a nézőknek, mint a korábbi virtuális díszlet. A led fal alap háttere egy elegáns háttéranimáció, de ezt a felületet használják majd a grafikák, táblázatok megjelenítésére is. Az új technika további számos lehetőséget rejt magában.



A látható változások mellett a háttérben is számos újdonság szolgálja a professzionális látványvilágot. Bővült a stúdióvezérlő grafikai számítógépeinek kapacitása, ezentúl 4K-s felületen jeleníthetőek meg a különböző hátterek és kicserélődött a robotkamera vezérlőrendszere is. A grafikai arculat is igazodik a trendekhez, új főcím, feliratozás és grafika készült.



A műsorvezetők ezentúl nemcsak ülve, hanem a stúdió több helyszínéről állva is konferálnak majd híreket, ezzel is dinamikusabbá téve a műsorfolyamot.



A stúdió három hónapos átépítése során a kollégák közel 12 km kábelt építettek be a helységbe, 12 fő műszaki szakember, 3 grafikus és 1 díszlettervező közel 3000 munkaórát töltött azzal, hogy február 26-án a végleges formájában debütálhasson az új Tények. A műsorvezetők Marsi Anikó és Gönczi Gábor, valamint Andor Éva és Szebeni István lesznek.



„Hosszú hónapokon át, megfeszített munkával dolgoztunk a megújuló Tényeken. Exkluzív interjúkkal, izgalmas riportokkal és külföldi tudósításokkal, valamint az embereket foglalkoztató témák feldolgozásával minden adott ahhoz, hogy bátor és izgalmas híradót készítsünk. A Tények minden eleme – beleértve a díszletet és a tartalmat is - gondos tervezés eredménye, a nemzetközi trendeket követi. A nézőket minden eddiginél látványosabb vizuális elemekkel segítjük a tájékozódásban. Büszke vagyok a csapatomra, azt gondolom ez a hírműsor bárhol a világon megállja a helyét. Magyarország legjobb híradója várja a nézőket vasárnaptól!" – tette hozzá Kökény-Szalai Vivien, a TV2 hírigazgatója.