Megújul a Mokka

A hétköznap reggelente jelentkező élő adásokban Pachmann Péter és Demcsák Zsuzsa mellett ezentúl Istenes László, Serfőző Krisztina és Szabó Dóra köszöntik majd a nézőket.



Vadonatúj környezetben, megújult műsorvezetői csapattal folytatódik a legnépszerűbb hétköznap reggeli műsor, a Mokka. A TV2 infotainment műsorok megújításának részeként nem csak a díszlet, de a műsorvezetői csapat is változik. Pachmann Péter és Demcsák Zsuzsa mellett ezentúl Istenes László, Serfőző Krisztina és Szabó Dóra köszöntik majd a nézőket.



A beszélgetések helyszínéül szolgáló televízióstúdió is teljes átalakításon esett át. A meghitt nappalit idéző, otthonos hangulatú díszlet nem csak új bútorokkal, dekorációval, hanem egy modern konyhastúdióval is kiegészült.



A piacvezető Mokkában továbbra is minden olyan téma helyet kap, ami aktuális, ami az embereket foglalkoztatja, legyen az közéleti, kulturális, vagy éppen könnyed bulvár tartalom. A politikusok és szakértők mellett ezentúl is vendégül látják majd a legnépszerűbb műsorvezetőket, énekeseket és színészeket.



A vadonatúj díszlet műsorvezetői székében Istenes Lászlót és Demcsák Zsuzsát láthatják majd mindazok, akik a TV2-re kapcsolnak hétfő reggel.



Új Mokka - február 27-től minden hétköznap reggel a TV2-n!