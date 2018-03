Megújult látványvilággal, új játékelemekkel és meglepő fordulatokkal várja a Duna Televízió nézőit a népszerű online területhódító kvízjáték televíziós változata.



Március 26-tól megújul a Honfoglaló. A Duna Televízió vetélkedője izgalmas látványvilággal, fordulatos játékszabályokkal és kecsegtető nyereményekkel folytatódik. Az adásban továbbra is három hadvezér méri össze tudását, hogy minél nagyobb területet hódítsanak meg Magyarország térképén.



A hétfői adástól kezdve a versenyzőket virtuális hadseregek buzdítják a stúdióban. A játék vizuálisan átalakul, így érzékletesebb lesz a csata a stúdióban: a katonák katapultokkal bombázzák egymást, a felépített várak rossz válasz esetén romba dőlnek, de helyes válaszok esetén akár újjá is épülhetnek. Hasonló animációs megjelenítéssel Magyarországon még nem forgattak televíziós vetélkedőműsort.



A játék alapjai nem változnak. A kvízkérdésekre adott jó válasz esetén a versenyzők növelhetik a meghódított megyék számát és pontszámaikat, azonban már a játék korai szakaszában is lehetségessé válik a vártámadás, amely új területfoglalási stratégiaalkotásra késztetheti a hadvezéreket, hogy katonáikat győzelemre vihessék.



Az új szabályok értelmében a játék a védekezés taktikáját bónusszal ismeri el, illetve lehetőséget teremt a torony-visszaépítésre is. Mindez alapjaiban átformálhatja a Magyarország meghódításához szükséges nyerő haditervet ahhoz képest, ami korábban kézenfekvő volt, hiszen a versenyzők számára nagy kihívás lesz megtalálni a kockázatvállalás legjobb időpontját.



A legizgalmasabb fordulat azonban az, hogy a műsor a mindennapi adásokra épülve a szezon végére – a futball világbajnokság idejére – igazi szuperrangadóvá fejlődik. Minden negyedik héten Bajnokok Hete kerül megrendezésre, ahol a korábbi győztesek mérik össze képességeiket. Végül a hat hónap alatt megrendezett bajnoki adások győztesei egyenes kieséses rendszerben küzdenek tovább egymással a szezon fődíjáért. 27 bajnok 9 selejtezőben csap össze, majd a 9 győztes 3 elődöntőben játszik tovább egyenes kieséssel és így alakul ki a szuperbajnoki döntő 3 fős mezőnye.



A szezon három legjobb honfoglalója számára már a garantált 30 millió forintos nyeremény a tét.



További technikai újítás, hogy március 26-tól már a nézők is élőben bekapcsolódhatnak a játékba. Ehhez pedig nem kell mást tenniük, mint Android, vagy iOS készülékükre letölteni a Honfoglaló Vetélkedő ingyenes applikációját, amelyről részletes információt találnak a http://vetelkedo.honfoglalo.hu/ weboldalon.



Honfoglaló – ahol a tudás valóban hatalom! A népszerű online területhódító kvízjáték megújult televíziós változatát hétköznap esténként láthatják a Dunán.