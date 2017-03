Megtalálták a magány elleni receptet?

Mindannyian tudjuk, hogy a rendszeres testmozgás szervezetünk számára milyen előnyökkel jár: többek között erősíti az immunrendszert, fejleszti az izomzatot, csökkenti a magas vérnyomás kialakulásának kockázatát, hogy csak néhány egészségügyi hatást említsünk. A Randivonal.hu legújabb, az egyedülállók sportolási szokásairól szóló felméréséből azonban az is kiderült, hogy nagy valószínűség szerint a társkeresés esélyeit is jelentősen növelheti, ha valaki aktívan sportol. A Futó Expo együttműködésével készült kutatásban közel négyezer társkereső vett részt.



A kutatásban résztvevők 40 százaléka vallotta magáról, hogy alkalmanként végez testmozgást, míg ugyanennyien mozognak rendszeresen, hetente többször. Minden bizonnyal ez annak is köszönhető, hogy az egyedülállók több időt tudnak mozgásra fordítani, mint a párkapcsolatban élők. Persze az idő önmagában még kevés, ha nincs mögötte elhatározás és kitartás - vallják a szakértők. Az egyedülálló társkeresők esetében valószínűleg ezekben nincs hiány.



A társkeresők egyik legkedveltebb sportja a futás, minden tizedik társkereső rendszeresen fut szabadidejében. A futás mellett még a biciklizés, az aerobik és a konditermi erősítés szerepelt az egyedülállók kedvencei között. Minden második futó hetente több mint 10 kilométeres távot teljesít, de sokaknak a heti 50 kilométer vagy annál nagyobb táv megtétele sem jelent problémát.



Minden harmadik, rendszeresen sportoló társkeresők számolt be arról, hogy alakult már ki ismeretsége a sportnak köszönhetően, 10 százalékuknak pedig párkapcsolata is származott belőle. Érdekesség, hogy a negyveneseknek van több tapasztalatuk ezen a téren, náluk a leggyakoribb, hogy valaki sportolás közben találja meg a párját - derült ki a Futó Expo és a Randivonal közös kutatásából.



Abban egyöntetűen megegyezik az egyedülállók véleménye, hogy fontos tényező lehet a párkeresés során, ha valaki sportosabb életet él, hiszen így fittebb, egészségesebb és sokkal jobb benyomást kelthet a másikban, ezáltal könnyebben megy az ismerkedés és a kapcsolat kialakítása is. Leginkább a fővárosiak, a harminc felettiek és a hölgyek gondolják így, a huszonéves egyedülállók, a vidéken élők és a férfi társkeresők szemében ez kevésbé fontos, de ők is egyetértenek vele.



Ezek fényében már egyáltalán nem meglepő, hogy a társkeresők fele úgy gondolja, hogy a sportolás már önmagában növeli a pártalálási esélyüket, a másik felük szerint ez nem döntő tényező, bár lehet szerepe.



Abban is szinte mindenki egyetért, hogy sportolás közben van lehetőség ismerkedni, kapcsolatra lelni és a Randivonal kutatásában résztvevők 20 százalékának számára kifejezetten fontos, hogy leendő párja is legalább olyan sportos és fitt legyen, mint ő maga. A hölgyeknek egyébként magasabbak az elvárásaik ezen a téren, a férfiak 18 százalékához képest közülük 22 százalék felett van azoknak az aránya, aki számára ez egyértelmű elvárást jelent egy párkapcsolatban.



Egyedülálló és párt keres? A fentiekből kiindulva mindenképpen fontolja meg, hogy cipőt húz és kimegy futni a legközelebbi parkba vagy futópályára. Lehet, hogy nem egy társkereső oldalon, hanem éppen a futópályán találja meg a szerelem.