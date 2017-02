Megszüntettek egy eljárást Lagzi Lajcsi ellen

Egy raktártűz kapcsán tett ellene feljelentést a biztosítója, csalás miat. Most viszont fizetett a cég, ezzel a büntetőeljárás is megszűnt - írja a Lokál Néhány évvel ezelőtt tűz ütött ki Lagzi Lajcsi birtokán, amelyben egy gazdasági épület porig égett. Lajcsi kárigényt nyújtott be a biztosítójához, de a cég nem akart fizetni, sőt feljelentést tett az ügyben.- A részletekről nem szeretnék tájékoztatást adni, de a károm egy része megtérült, és az eljárás is megszűnik. Egy csontváz kidőlt a szekrényből, és hiszem, hogy a többivel is ez fog történni – nyilatkozta Lajcsi, majd hozzátette: az összeg, amit kapott, nem publikus. A zenész azért valószínűleg nem volt szomorú, hiszen miután elköszönt, egy közeli étteremben pezsgővel koccintott a biztosító jogászával.A nyomozás egy biztosítási csalás miatt indult, amelyben meg is hallgatták Lajcsit. Négy évvel ezelőtt égett le a boldogasszonypusztai birtokán az egyik raktár. A mulatósművész azért perelt, mert hiába fizette a biztosítási díjat, a tűz után egy fillért sem kapott a társaságtól.