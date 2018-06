Megszületett Fazekas-Zur Krisztina második gyermeke

OEmbed tartalom: https://www.facebook.com/fazekas.zur.krisztina/posts/1822129171186790

A 37 éves versenyző a Facebook oldalán jelentette be szerdán, hogy életet adott második kisfiának, aki a Dániel nevet kapta. Fazekas-Zurnak és edző-férjének, Rami Zurnak az első gyermeke, Noah négy éves. Fazekas-Zur Krisztina 2012-ben és 2016-ban is tagja volt az olimpiai bajnoki címet szerzett kajaknégyesnek, emellett nyolc világbajnoki és hét Európa-bajnoki aranyérme van. Tavaly, Racicében is ott volt a vb-győztes kvartettben. A sportoló korábban azt mondta, szeretne ott lenni a 2020-as tokiói játékokon.