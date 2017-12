Mégsem Tarr Bélát díjazzák Bécsben

Hibás közleményt küldtek a Letís Cee Filmfesztivál szervezői szerdán az MTI-nek.



Valójában Tarr Béla filmrendező nem kap életműdíjat a bécsi, jövő áprilisban tartandó rendezvényen és mesterkurzust sem tart.



A közép-kelet-európai térség legkiemelkedőbb filmjeit bemutató seregszemlét április 13. és 22. között rendezik meg Bécsben. Tarr Béla az idei rendezvényen kapott életműdíjat és tartott mesterkurzust.



A csütörtöki javított közlemény szerint a közép-kelet-európai és a kaukázusi régió, valamint Törökország és Ausztria 35 év alatti rendezői január 31-ig jelentkeznek alkotásaikkal a fesztivál rövidfilmes versenyére. A rövidfilmes versenyt a Brexithez és a katalán válsághoz is kapcsolódva Együtt vagy külön címmel hirdették meg.



A beküldött pályamunkák közül a kategória legjobbjait az iráni származású Arash T. Riahi és Arman T. Riahi vezetésével összeülő szakmai testület választja ki.

Az 1500 eurós (mintegy 470 ezer forint) fődíjat a bécsi Uránia moziban fogják átadni.



A programra versenyen kívül 35 évnél idősebb alkotók is jelentkezhetnek, a Denis Mujovic bosnyák-holland producer és a fesztiváligazgató Magdalena Zelasko által legjobbnak ítélt pályamunkákat le is vetítik a fesztiválon.



A versenyen kívül vetített alkotások is esélyesek a rövidfilmes kategória szintén 1500 eurós közönségdíjára. A versenybe beválogatott rövidfilmek alkotói közül tízen ott lehetnek a Letís Cee Talent Academy képzésén, amelyet először idén rendeztek meg 12 ország 26 fiatal filmesének részvételével - írja a közlemény. Bővebb információ a www.letsceefilmfestival.com internetes oldalon található.