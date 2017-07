Megnyitotta kapuit a Művészetek Völgye

Megnyitotta kapuit pénteken a Művészetek Völgye, a jövő vasárnapig tartó fesztivál 1200 programmal várja az érdeklődőket Kapolcson, Vigántpetenden és Taliándörögdön.



A 27. Művészetek Völgye 27 programhelyszínen és további 40 kisebb helyszínen várja az érdeklődőket koncertekkel, színházi előadásokkal, irodalmi estekkel és interaktív játékokkal - mondta Oszkó-Jakab Natália, a Művészetek Völgye program- és marketingigazgatója a fesztivál pénteki vigántpetendi sajtótájékoztatóján.



A fesztivál új helyszíne lesz a Vigántpetenden felállított cirkuszi sátor, ahol akrobatikus újcirkuszi produkciókat láthat a közönség. Újdonság, hogy Szirtes Edina Mókus saját udvarban fogadja az érdeklődőket, valamint a Magyar Nemzeti Filmarchívum vetítéseit is láthatja majd a közönség - fűzte hozzá. Az idei jegyelővétel csaknem duplája a tavalyinak. Az amerikai Pink Martini zenekar pénteki koncertjének köszönhetően várhatóan nézőcsúcsot dönt a fesztivál - mondta a marketingigazgató.



Hozzátette: a hazai előadók mellett július 24-én a francia Deluxe, július 29-én pedig a Nouvelle Vague koncertezik. A fesztivál első és a második hétvégéjén lép színpadra mások mellett az Anima Sound System Bognár Szilvivel, a 30Y, az Anna and the Barbies, a Quimby, a Szabó Balázs Bandája és a Pál Utcai Fiúk, a fesztivál zárókoncertjét pedig a Budapest Bár adja. Kapolcson lesz a MOL Nagyon Balaton Panoráma Színpad, valamint a Kőbánya Önkormányzata és a Kőbányai Zenei Stúdió közös színpada és a Harcsa Veronika Udvar, ahol több külföldi előadóval is találkozhatnak a látogatók, mások mellett a román Golan zenekar is fellép, illetve ide költözött be idén a Modern Art Orchestra is. Szintén Kapolcson látogatható a Folk Udvar, ahol a népzene, a néptánc és a kézműveshagyomány kap szerepet a Hagyományok Háza szervezésében - fejtette ki Oszkó-Jakab Natália. A komolyzenei programok egyik helyszíne a kapolcsi római katolikus templom, a Muharay-udvarban a néptánc mellett Sebestyén Márta, Illényi Katica és a Budapesti Vonósok koncertjeivel, a Művészetek Zöldje udvarban túrákkal, játékokkal várják a látogatókat - fűzte hozzá.



Oszkó-Jakab Natália elmondta azt is, hogy Taliándörögdön felépült a Nemzeti Színház repertoárjából válogató Nemzeti Szín-Tér, mely egy estére az Óbudai Danubia Zenekar komolyzenei koncertjének is átadja a deszkákat. A Fidelio Színház Színpadon pedig a Katona József Színház, az Újszínház, az Orlai Produkció, a Tünet Együttes, a Jurányi Ház és a kaposvári Csiky Gergely Színház előadásai láthatók.



Hozzátette: szintén Taliándörögdön kapott helyet az Etno Liget és az ETNO Port-A, a fesztiválra kitelepülő Néprajzi Múzeum, valamint Hobo saját udvara, a Hobo Klub várja a látogatókat verses színházi esttel és beszélgetéssel. Aki táncra, önismeretre, improvizációra vágyik, a Lemanguria Kreatív Mozgásudvar programjai között válogathat. Idén a Kocsor Háznál frissen megalakuló Fonó Udvar a budapesti Fonó népzenei és világzenei kínálatát hozza el a Völgybe.



Taliándörögd a helyszíne a Cseh Tamás Program zenekarait is befogadó Elevenkertnek, a Tilos Rádió udvarának, valamint a reformáció 500 éves évfordulója apropóján felépült Református Udvarnak és a Tarisznya Evangélikus Udvarnak - mondta a programigazgató. Komolyzenét lehet majd hallgatni Vigántpetenden, a Papageno Klasszik elnevezésű helyszínen. Mindhárom településen ingyenesen látogathatók a fesztivál által szervezett kiállítások, többek között a HelloWood faluinstallációja vagy az Art Moments fotókiállítása. Oszkó-Jakab Natália arról is beszélt, hogy július 29-én kispályás labdarúgótornát szerveznek, másnap pedig félmaratonra és öt kilométeres futásra kerül sor. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is lesz véradás a fesztiválon.



A tíz nap alatt 300 önkéntes segíti majd a fesztiválozókat - fűzte hozzá.