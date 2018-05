Megnősül Hugh Grant, a "megrögzött agglegény"

Az 57 éves színész és svéd élettársa, a 39 éves Anna Eberstein küszöbönálló esküvőjét Notting Hill londoni kerület anyakönyve hivatala hirdette ki, mivel a párnak ebben a felkapott negyedben van háza.



A házasságkötés pontos ideje nem ismert, de a brit törvények szerint az esküvőt az egybekelést megelőző három héten belül kell kihirdetni.



"Ez egy olyan nap, amelyről Grant barátai közül senki sem hitte volna, hogy valaha is bekövetkezik" - idézte hétfőn a The Sun című bulvárlap a Négy esküvő és egy temetés című vígjátékkal világhírűvé vált színész környezetét.



Az agglegény Grant és elvált partnere hat éve él együtt, és már van három gyermekük, ezen kívül a színésznek van még két gyermeke Tinglan Hong kínai színésznőtől. Grant sokáig járt együtt Liz Hurley brit színésznővel is.



A brit filmsztár leendő neje valaha az ESPN amerikai sportcsatorna producere volt, jelenleg az Ace&Me gyermekruhamárka svéd részlegénél igazgató.



Hugh Grant nem sokkal az 50. születésnapja előtt egy interjúban még azt mondta, fél, hogy "szomorú és magányos öregember" lesz belőle.