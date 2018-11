Megmutatta tökéletes idomait a legidősebb Kardashian-lány - szexi fotók

–

–

–

Most épp a Kardashian-lányok legidősebbike, a 39 éves Kourtney döntött úgy, hogy megmutatja tökéletes idomaitméghozzá a lehető legkevesebb zavaró tényező (azaz ruha) mellettNem is vacakolt sokat, nekivetkőzött a GQ Mexico fotósa előtt, amivel persze rögtön a magazin címlapjára is kerültméghozzá egy bugyi nélküli képpel. A lapba természetesen jó pár szexi kép készült...