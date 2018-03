Megmenekülhet a csődeljárástól a Weinstein Co.

A Weinstein Co. csütörtökön jelentette be, hogy ismét visszaült a tárgyalóasztalhoz a Maria Contreras-Sweet és a milliárdos befektető Ron Burkle vezette csoporttal. A tárgyalásokon a Weinstein és vállalata ellen keresetet benyújtó New York-i főügyész, Eric Schneiderman is részt vett, biztosítva, hogy a megállapodásban a vevők vállalják egy kompenzációs alap létrehozását, amelyből Weinstein áldozatait kártalanítani lehet.



A Weinstein Co. korábban azt közölte, hogy a megfeneklett tárgyalások miatt nem marad más megoldás számukra, mint hogy csődöt jelentsenek. A csőd azonban azt jelentette volna, hogy a filmmogult szexuális zaklatással, erőszakkal vádoló nőket nem lehetett volna kompenzálni.



Weinstein miközben elismerte, hogy sokaknak fájdalmat okozott viselkedésével, továbbra is következetesen tagadja, hogy bárkit szexuálisan bántalmazott volna.



Az üzletasszony Contreras-Sweet, aki korábban nem dolgozott a szórakoztatóiparban, elmondta: a Weinsteinékkel kötött megállapodás szerint az egész vállalatot átveszik, megtartják a 150 alkalmazottat, és egy olyan új stúdiót építenek fel belőle, amely "a vállalatirányítás legjobb gyakorlatát alkalmazza majd" és vezérelvei között lesz az átláthatóság.



Schneiderman elégedettségét fejezte ki a szerződéssel kapcsolatban, amely szerint "valódi, jól megalapozott, az áldozatokat kompenzáló alapot képeznek és olyan személyzeti politikát vezetnek be, amely minden alkalmazottnak védelmet nyújt".



A főügyész jelezte, hogy irodája mindkét féllel együttműködik, hogy biztosítsa a megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítését, és hogy a Weinstein Co. ellen benyújtott keresete, valamint a producer elleni nyomozás megőrizze aktív státuszát.



A felekhez közel álló névtelen forrás szerint a két fél negyven napos lezárási folyamatban egyezett meg. A vevők 220 millió dollárt (56 milliárd forintot) fizetnek a Weinstein Co. vagyonának zöméért és átvállalják 225 millió dolláros (57 milliárd forintot) adósságait. Az új vállalat 90 millió dolláros (23 milliárd forintos) alapot hoz létre Harvey Weinstein áldozatainak kártalanítására, amelyhez 60 millió dollárt a vevők, 30 milliót a biztosítók biztosítanak.



Contreras-Sweet egy nők által vezetett vállalatot akar létrehozni, amelynek igazgatótanácsában is zömmel nők ülnek.



Harvey Weinstein fivérével, Robert Weinsteinnel együtt alapította a The Weinstein Co-t. A botrány tavaly októberi kirobbanása után Harvey Weinsteint azonnal kirúgták a vállalattól. Schneiderman keresetének benyújtása után pedig a stúdió elnökét, David Glassert is elbocsátották.