Meglepődött Nagy Ervin, hogy nem került be férficsókja a Valami Amerika 3-ba

A stúdióban hárman tartózkodtak, rajta kívül a film rendezőjét, Herendi Gábort is meghív­ta a műsorvezető, Várkonyi Attila vagy ahogy talán még többen ismerik, DJ Dominique. A Bors megtudta: Nagy Ervin nagyon meglepődött, amikor szembesült azzal, hogy nagyjelenetét ki­vágták. A színész megkérdezte a rendezőt, mit lett a számára fontos jelenettel.– A stúdióban egyik percről a másikra megfagyott a levegő – mondta a Borsnak a műsorvezető, Várkonyi Attila. – Az alkotókat a forgatás legmerészebb momentumairól kérdeztem. Ekkor kezdett mesélni Nagy Ervin erről a jelenetről, ekkor derült ki számára, hogy nem ke­rült be a filmbe. Azonnal megkér­dezte a rendezőt, aki az informá­ciót csak megerősíteni tudta.A Bors megkereste Herendi Gábort, akitől azt szerették volna megtudni, miért nem került be egy ilyen látványos jelenet a filmbe.– Ez egy spontán ötlet volt, nem volt benne a forgatókönyvben – magyarázta a Borsnak a rendező.– Végül azért vágattam ki, mert a film szerintem ezzel vesztett a ritmusából, és látszódott, hogy improvizáció, de el is nevették. Akkor történt, amikor a Rezsót játszó Nagy Ervin utcanőnek öltözve a színpadra lép. Akkor adott szájra puszit Pindroch Csabának, amin persze mindenki jót derült.