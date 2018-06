Meglepetés albummal robbantott Beyoncé & Jay-Z párosa

Mindenfajta előzetes bejelentés és promóció nélkül, csupán pár kósza pletyka által kitaposott ösvényen, június 16-án napvilágot látott Beyoncé és Jay-Z közös lemeze, az EVERYTHING IS LOVE. A kiadvány a páros családnevén, The Carters név alatt jelent meg.A zeneipar egyik legbefolyásosabb és heves „magánéletű" sztárpárjának nagy bejelentésére az On the Run turnéjuk folytatásán, a nyár elején elstartolt OTR II londoni állomásán került sor. Az Egyesült-Királyságot, Európát és Észak-Amerikát érintő koncertkörút alkalmával legutóbbi albumaikat, a 2016-os Lemonade-et és a 2017-es 4:44-et népszerűsítik. Mindkét album személyes és egymáshoz fűződő gondolataik naplójaként is funkciónál, így izgalmas fellépéseknek lehetünk szem és fültanúi – erre pedig most rátesz még egy lapáttal a meglepetésszerűen érkezett új kiadvány.Az EVERYTHING IS LOVE megjelenését követően rögtön lángra kapott a Twitter (vezető téma lett, míg Beyoncé jelenleg a #3) és valamennyi közösségi média felület, szinte minden országban.Az albumon közreműködött többek között Quavo, Offset (Migos), Ty Dolla Sign, Cool & Dre, Boi-1da és Pharrell Williams is, jópáran a produceri munkálatokban is részt vettek a sztárpáros oldalán.Beyoncé és Jay-Z egyúttal egy pazar, művészettel teli, szimbolikus videoklipről is lerántotta a leplet, melyet a párizsi Louvre-ban forgattak Ricky Saiz rendezővel, az új album Apeshit című dalához. A videót csupán 24 óra leforgása alatt 7 millióan tekintették meg a YouTube-on, jelenleg pedig 18 millió megtekintésnél jár.