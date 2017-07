Meglátta az esküvői fotókat, ijedtében gyorsan leadta a testsúlya felét

“A képek olyan nyomorúságosak voltak, hogy akkor és ott elhatároztam, hogy nem maradok akkora egyetlen perccel tovább sem!" - idézte fel a sorsdöntő pillanatot a 35 éves anyuka, akinek az esküvője kapcsán el lehetett mondani: nem csak a nap volt nagy, de bizony ő maga is. Az Észak-Walesben élő Georgie Davies ugyanis 127 kilogrammot nyomott, mára azonban ennek közel felétől megszabadult: több mint 57 kilogrammot adott le.

Persze ehhez komoly edzésbe kellett kezdenie, plusz a napi folyamatos nassolásról és a gyorskajákról is le kellett mondania. “Furamód hálával tartozom azoknak a szörnyű esküvői fotóknak - megváltoztatták az életem és segítettek lefogyni" - idézte Georgie szavait a Bors A hölgy, akinek ma már sokan irigykedhetnek az alakjára, egyébként nem csak súlyfeleslegétől szabadult meg: akkori férjétől is elvált, azóta pedig már egy új udvarlója is akadt. De ez persze egy másik történet...