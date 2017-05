Megkezdődött a 70. cannes-i filmfesztivál - galéria

A seregszemlét Lily-Rose Depp francia-amerikai színésznő és Aszgar Farhadi iráni filmrendező nyitotta meg. A szervezők szándéka szerint Vanessa Paradis énekesnő-filmszínész és Johnny Depp filmsztár 19 éves lánya a fiatalságot jelképezi, míg az Oscar-díjas iráni rendező az elkötelezett szerzői mozit testesíti meg a fesztiválon.Az est háziasszonya 2003 után ismételten Monica Bellucci volt, aki olaszul, angolul és franciául köszöntötte a közönséget. Az olasz filmsztár nyolcadik alkalommal vesz részt a világ egyik legrangosabb filmes találkozóján, és előzetesen elmondta, hogy a cannes-i fesztiválnak köszönettel tartozik, mert anélkül feltehetően más lett volna a karrierje. A versenyen kívül bemutatott francia nyitófilm rendezője, Arnaud Desplechin visszatérő vendége a fesztiválnak, tavaly a zsűriben foglalt helyet. Legújabb alkotása önéletrajzi ihletésű: főhőse egy szerelmi háromszögbe kerülő filmrendező. A főszerepeket az Oscar-díjas Marion Cotillard és Charlotte Gainsbourg alakítja Mathieu Amalric oldalán, aki hetedik alkalommal dolgozik együtt Desplechinnel.A megnyitón a közönség nagy tapssal fogadta a zsűrielnök Pedro Almodóvar spanyol rendezőt, aki a testület nyolc tagja - Will Smith amerikai színész, producer, kétszeres Grammy-díjas zenész, Jessica Chastain amerikai színésznő, Agnes Jaoui francia színésznő, forgatókönyvíró, rendező, Maren Ade német rendező, Paolo Sorrentino Oscar-díjas olasz rendező, Pak Csan Vuk dél-koreai rendező, Gabriel Yared francia zeneszerző és Fan Ping-ping kínai színésznő - gyűrűjében vonult fel a Fesztiválpalota vörös szőnyegén.Pedro Almodóvar a zsűri sajtótájékoztatóján nyomást gyakorolt a Netflixre, annak érdekében, hogy videómegosztó portál a versenyprogramba beválogatott két filmjét a mozikban is bemutassa, s ne kizárólag 100 millió előfizetőjének tegye hozzáférhetővé. A fesztivál korábban sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy "semmilyen megoldást nem lehetett találni" a Netflixszel, s ezért bejelentette, hogy a jövő évi szabályozásában kötelezővé teszi a versenybe meghívott alkotások franciaországi mozibemutatóját."Hatalmas ellentmondás lenne, ha az Arany Pálmát vagy más díjazott alkotást nem lehetne megnézni a mozikban" - mondta a zsűrielnök. Almodóvar szerint a két alkotás a jelen helyzetben nem kaphat semmilyen díjat.A Netflix által finanszírozott két filmet egyébként nagy várakozás előzi meg: a Dustin Hoffman főszereplésével és Noah Baumbach rendezésében készült The Meyerowitz Stories-ról, valamint a dél-koreai Bong Dzsun Ho fantasztikus kalandfilmjéről, az Okdzsáról van szó, amely Tilda Swinton és Jake Gyllenhaal közreműködésével készült. A Netflix annyiban változtatott korábbi álláspontján, hogy bejelentette, Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban moziban is meg lehet majd nézni a két filmet ugyanakkor, amikor az előfizetőknek is hozzáférhetővé válik.A hivatalos megnyitó közel 3000 fős közönsége rövid részleteket is láthatott az idei válogatás filmjeiből. A nézők között foglalt helyett többek között az amerikai Susan Sarandon, Julianne Moore, Robin Wright, Elle Fanning, a francia Sandrine Kiberlain és a spanyol Rossy de Palma. A május 28-éig tartó seregszemle hivatalos versenyprogramjában 19 alkotás, köztük Mundruczó Kornél Jupiter holdja című legújabb filmje versenyezhet a fődíjért, az Arany Pálmáért.A megszokott ritmus szerint naponta két játékfilmet mutatnak be a hivatalos versenyprogramban. Csütörtökön a Leviatán című orosz film rendezőjének, Andrej Zvjagincevnek a Loveless című alkotásával és Todd Haynes Wonderstruck című, Julianne Moore és Michelle Williams főszereplésével forgatott filmjével veszi kezdetét a verseny. A magyar versenyfilmet péntek este mutatják be.A hivatalos program második legfontosabb szekciójában, az Un Certain regard (Egy bizonyos nézőpont) nevű versenyben 18 alkotás, köztük Kristóf György első játékfilmje, az Out mutatkozhat be. Ez utóbbi film a legjobb elsőfilmet megillető Arany Kamera díjért is versenyez. Szentpéteri Áron Láthatatlanul című rendezése a Cinéfondation válogatásban szerepel, Pataki Szandra WireLess című diplomamunkája a Short Film Corner szekcióban mutatkozik be. Emellett bemutatják Fábri Zoltán legendás filmje, a Körhinta felújított és digitalizált változatát is.