Megjelent Shawn Mendes legújabb albuma

A lemezről már megjelent dalok, az 'In My Blood' , a 'Lost In Japan' és aKhaliddal közös 'Youth' azonnal a toplisták élére kerültek és elismerő kritikákat kaptak többek között a Rolling Stone-tól és a Billboardtól.Az albumon közreműködik Julia Michaels is; a 'Fallen For You' című daltEd Sheerannel közösen írta Mendes, a 'Like To Be You'-ban pedig John Mayer szólózik.Shawn Mendes 2018-ban felkerült a TIME listájára, a világ 100 legsikeresebb embere közé. Világszerte több, mint 10 millió albumot és 100 millió single-t adott el, 11 milliárdan streamelték dalait, és 4 milliárd felett van YouTube-videói nézettsége. 2015-ben a legjobb új előadónak járó MTV Europe Music Awards-ot hozta el, 2016-ban a legjobb férfi előadó kategóriában lett győztes, 2017-ben pedig 'There's Nothing Holdin' Me Back' című daláért kapott díjat és őt választották a legjobb előadónak is.Emellett több, korábbi slágere is listavezető lett: ilyen a Camila Cabellovalközös 'I Know What You Did Last Summer', a 'Mercy', és a hétszeres platina 'Stitches'.