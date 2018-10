Megjelent Béres Ilona első verses lemeze

Mi még? címmel jelent meg Béres Ilona Kossuth-díjas színművész első verses CD-je. A válogatásban 21 vers szerepel magyar költőktől.A lemez címét egy Szabó Lőrinc-vers, a Mi még? adta. A válogatásban 20. századi magyar költők szerepelnek. A kiválasztott darabok szerelemről, öröklétről, természetről szólnak. Béres Ilona mindegyik verset magáénak érzi, van, amelyikhez kedves emlék is köti - hangzott el az M5 csatorna csütörtöki Kulturális Híradójában.A lemezen olyan klasszikus költők versei szerepelnek, mint például Ady Endre, Radnóti Miklós vagy József Attila. Több olyan költemény is elhangzik a művésznőtől, amelyet színpadon sohasem szavalt, de mindig szeretett volna. Ilyen például Weöres Sándor Dob és tánc című verse, amellyel a CD zárul.Béres Ilona felidézte: egy előadás előtt, Sinkovits Imre rohant be a portáról, a kezében lobogtatott egy kötetet, hogy "most jelent meg, és ez egy csodálatos kötet". Ladányi Mihály Dobszóló című kötete volt - mondta, hozzátéve, hogy a CD-n el is hangzik a költő egyik verse."Béres Ilona ajándékként kapta ezt a lehetőséget és ajándékként ajánlja fel mindenkinek, aki érti és szereti a magyar nyelvet" - hangzott el a műsorban.A Swing Jazz Kultúráért Alapítvány által kiadott CD-n közreműködik Csík Gusztáv dzsesszzongorista. A CD rendezője Markovits Ferenc.A lemez teljes bevétele a Swing Jazz Kultúráért Alapítványt gazdagítja.