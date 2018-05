Megjelent a Solidmen új, akusztikusan átdolgozott lemeze!

Ismét hallat magáról a Solidmen zenekar. Ráadásul a kivételesen jó videóklipjeikről híres srácok ezúttal letértek az eddig taposott ösvényről és valami újjal próbálkoznak: vonósokat és billentyűt hoztak a zenéjükbe, akusztikus köntösbe csomagolva. Az új albumról most debütált a Makacs című dal, melyről az énekes, Oláh Róbert beszélt:"Megint sikerült a szöveget a szerelemről, pontosabban annak végéről írnom. Egy párkapcsolatról szól, ahol a főhős kétségbeesve látja, hogy távolodik a másiktól, egyre messzebb kerül tőle és nem tudja, hogy mi a teendő. Ez a dal egy kiáltás a másik félnek, hogy ne zárjon be, hanem közösen törekedjenek a helyzet megoldására. Természetesen nem velem történt meg az eset, hanem a haverom haverja mesélte."A szám videóval együtt debütált, noha ezúttal nem a mozgóképen van a fő hangsúly: az élőben feljátszott anyag stúdiómunkálatairól készült egy image-videóklip. A srácok A SuperSize stúdiójában zenéltek a kibővített formációval, így ez is egy kis extra fűszert ad a koncepcióhoz. Az egész album így készült és meghallgatható az összes nagyobb zenei felületen.A banda nagy erőkkel készül május 23-ra, amikor is az A38 Teraszán mutatják be új szerzeményeiket a nagyérdemű közönség előtt.