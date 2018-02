Megjelent a Black Panther the Album!

A hétszeres Grammy-díjas Kendrick Lamar nevével fémjelzett lemez körül már megjelenése előtt hatalmas volt a felhajtás: a tracklistet és a borítót is szinte az utolsó pillanatig rejtegették az izgatottan várakozó rajongók elől.Az eddig megjelent három dal (Kendrick Lamar & SZA – All The Stars; Kendrick Lamar & The Weeknd – Pray For Me; Jay Rock, Kendrick Lamar, Future, James Blake – King’s Dead) már sejtette, hogy nemcsak a Fekete Párduc szereplőgárdája irigylésre méltó, de a filmhez készített album közreműködői is igazi nagyágyúk. Ez be is igazolódott: a tracklisten olyan nevek szerepelnek, mint Vince Staples, 2Chainz, Travis Scott vagy Zacari.Az album már megjelenése napján 7 országban vezeti az iTunes listáját, 39 országban pedig azonnal bekerült a top 5-be is.iTunes: https://apple.co/2EwA5fM Google Play: http://bit.ly/2EfQdCU Spotify: http://spoti.fi/2Egcxws Deezer: http://bit.ly/2Ee9Ozv