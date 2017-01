Meghökkentő vallomást tett testéről A szürke ötven árnyalata sztárja

Naponta posztol szexi szelfiket Rita Ora, és a vörös szőnyegen is szeret majdnem semmiben megjelenni, ám ez nem jelenti azt, hogy elégedett lenne a testével.



- Szinte sosem érzem jól magam a bőrömben, mindig van valami, ami bosszant a testemmel kapcsolatban - árulta el a Women's Health magazinnak. - Sosem tartottam magam tökéletesnek, elvégre nőből vagyok, aki egy percig sem lehet elégedett magával.



Az albán származású brit popsztár abból az alkalomból nyílt meg, hogy beválasztották az America's Next Top modell című műsor zsűrijébe. Ezzel kapcsolatban azt mondta, több plus size, azaz teltebb modellel szeretne találkozni a kifutókon, ezért a vetélkedőben is nekik fog drukkolni.



Rita természetesen szerepel A szürke ötven árnyalata folytatásában, ami A sötét ötven árnyalata, és ami szerinte sokkal merészebbre sikeredett, mint az előző rész.