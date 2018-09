Megható részlet derült ki Meghan Markle és Harry herceg esküvőjéről

Épp most derült ki egy igen kedves részlet Meghan Markle és Harry herceg esküvőjéről -Az angolszász szokások szerint a menyasszonyon a boldogító igen kimondásakor kell lennie valami újnak, valami réginek, valami kölcsönkértnek és valami kéknek. Nos, egy friss dokumentumfilmből (a Queen of the World-ből) kiderült, ez utóbbi - a valami kék - egy kis textildarab volt Meghan ruhájába varrva. De nem ám akármilyen textil! Egy kis darab abból a ruhából, amit az első randijukon viselt Harryvel.