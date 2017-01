Meghalt Om Puri, a Kelet az Kelet és a Gandhi sztárja

Hatvanhat éves korában meghalt Om Puri vezető indiai színész, akit a magyar közönség egyebek között A Kelet az Kelet és Az élet ízei című vígjátékokból ismerhet. Egyik családtagjának közlése szerint a színész halálát szívroham okozta péntek hajnalban, mumbai otthonában - írta a BBC News.



A sokoldalú színész indiai és pakisztáni filmekben is szerepelt, a nemzetközi hírnevet pedig a brit és hollywoodi produkciók hozták meg számára. A brit filmiparhoz való hozzájárulásának elismeréseként 2004-ben tiszteletbeli Brit Birodalom Rendjének tisztje (OBE) címet kapott.



A magyar közönség egyebek között Az élet ízei című 2014-es filmből, a Richard Attenborough rendezte Gandhi című 1982-es filmből, valamint A Kelet az Kelet című 1999-es nagysikerű brit vígjátékból ismerheti, amelyben egy pakisztáni bevándorlót játszik, aki igyekszik alkalmazkodni az észak-angliai élethez.



Puri játszott továbbá az Örömváros című 1992-es drámában, valamint a Kétkedő fundamentalista című 2012-es thrillerben is. Egyike volt hazája nemzetközi szinten is nagy elismertségnek örvendő színészeinek, együtt játszott mások mellett Jack Nicholsonnal és Tom Hanksszel is.