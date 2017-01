Meghalt John Hurt

John Hurt londoni otthonában halt meg pénteken. Hasnyálmirigyrákban szenvedett - közölte szombatra virradóra a színész ügynöke, Charles McDonald.



John Hurt öt évtizedet felölelő színészi pályafutása során több mint kétszáz filmben és tévéfilmben szerepelt, köztük több ismert hollywoodi produkcióban is láthatták a nézők, játszott a többi között A nyolcadik utas: a Halál és az Űrgolyhók című filmben is.



Az Éjféli expresszben nyújtott alakításáért Golden Globe- és BAFTA-díjat kapott, két évre rá pedig ismét megkapta a BAFTA-díjat Az elefántember címszerepéért. Mindkét szerepért Oscar-díjra is jelölték.



Az utóbbi időben többek között a Harry Potter-sorozatban alakította a varázspálca-készítő Ollivandert, szerepelt az Oscarra jelölt Suszter, szabó, baka, kém című filmben, és láthatta a közönség V mint vérbosszú vagy az Indiana Jones és a kristálykoponya királysága című filmekben is.



2012-ben a filmművészethez való rendkívüli hozzájárulásáért megkapta a Brit Film- és Televíziós Akadémia (BAFTA) életműdíját.