Meghalt a Star Trek fiatal színésze, Jon Paul Steuer

Jon Paul Steuer halálának oka egyelőre nem ismert – számolt be róla aSteuer 1984-ben született a kaliforniai Escodindóban. Először 5 éves korában tűnt fel a képernyőn, a Day by Day című sorozat egyik epizódjában.Gyerekszínészként több tévés produkcióban szerepelt. Steuer legismertebb szerepeit a Star Trek: Az új nemzedék és a Grace Under Fire című sorozatokban játszotta. Előbbiben 1990-ben egy epizód erejéig a fiatal klingon Alexander Rozhenkót, míg az utóbbiban 1993 és 1996 között három évadon keresztül Quentin Kelly karakterét formálta meg.