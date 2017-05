Meggyalázták Hofi Géza emlékét: leszakították a humorista szobrának fejét

kiment a pesti Broadwayre, és utánajárt a dolognak.- Tegnapelőtt épségben volt a szobor. Úgy hallottam, hogy az éj leple alatt tűnt el a fej, de elképzelésem sincs, ki lehetett a tettes. Sok részeg fiatal járkál erre esténként, talán ők tépték le - hangzott el több ott dolgozó vendéglátós szájából a Nagymező utcában.Hofi özvegye, Ildikó is értesült arról, hogy meggyalázták a férje emlékét.- Meg vagyok döbbenve! Két hete még megvolt az a fej. Remélem, minél előbb elkapják a tettest. Nem értem, hogyan történhetett ez - zárta rövidre Hofi Ildikó, akivel egyetértett a humor királyának barátja, Koós János is.A lap az üggyel kapcsolatban felkereste a terézvárosi önkormányzatot.- Tegnap 12 után kapott a hivatal e-mailen egy bejelentést a Komédiás Kávéházból, hogy leesett a Hofi Géza-szobor feje, és a műnek ezt a részét jelenleg is ott őrzik. Természetesen felkerestük a Budapest Galériát az együttműködés érdekében, és azt beszéltük meg, hogy mielőbb helyrehozzuk a kárt, mert nagyon fontos nekünk a Nagymező utca eme ékessége. A feljelentést egyébként már megtette Török Tamás, a galéria vezetője - árulta el Németh Andrea, az önkormányzat sajtófelelőse.beszélt a szobor alkotójával, Stremeny Gézával is. A művész elmondta, úgy tudja, kedvelt szokása volt a vigalmi negyedből hazatartó ittas fiataloknak belekapaszkodni a fejbe, és egy ilyen alkalommal megadta magát az anyag. Az alkotás helyreállítása körülbelül félmillió forintba fog kerülni.Ű