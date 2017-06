Megfúrták az apácák a Neróról szóló rockoperát Rómában

Nem játsszák többet a Nero császárról szóló rockoperát Rómában, a Palatinus-dombon felállított gigantikus színpadon - számolt be az önkormányzati döntésről a Corriere della Sera pénteki római kiadása.



A június 7. óta tartó előadásokat egy feljelentés miatt kellett abbahagyni, melyet a Palatinus egy kolostorának nővérei tettek. Azt írták, hogy a rockopera producerei nem kaptak engedélyt Róma városától arra, hogy eltérjenek a hangerőt szabályozó előírásoktól.



A biztonsági szabályokkal kapcsolatban is hiányosságokat állapítottak meg, ezért visszavonták a produkció engedélyét.



A legenda szerint Rómát felgyújtó, gátlástalan uralkodóról szóló zenés előadás a kezdetektől fogva heves vitákat váltott ki.



Sokaknak nem tetszett többek között az, hogy a 14 méter magas, 36 méter széles ideiglenes színpadot a Palatinus-domb ásatási területét lefedve állítottak fel.



Már a június 7-ei premiert is kétórás késéssel kezdték, ami felháborította a hatalmas nézőtéren helyet foglaló 3000 embert.



A kritikusok leginkább giccsoperaként emlegetik, és a jegyeladásokkal sem dicsekedhet a produkció. Ellenzéki parlamenti képviselők vizsgálatot követelnek, mivel Lazio tartomány állítólag egymillió euróval (309 millió forint) támogatta a rockoperát.



Kérdéses még, hogy újrakezdődhetnek-e az előadások, amelyeknek turisták tömegeit kellett volna a nézőtérre csábítania. A producereket hatalmas veszteség fenyegeti, 38 akrobata, táncos, színész és énekes aggódik a munkájáért.



A darab Nero császár élete 14 évének legismertebb epizódjait beszéli el, az olasz musicalek világából ismert Gino Landi rendezte, zenéjét az Oscar-díjas Luis Bacalov szerezte, a szöveget a kétszeres Grammy-díjas Franco Migliacci írta.



A díszletek Dante Ferretti és Francesco Lo Schiavo háromszoros Oscar-díjas tervezőpáros munkái, a jelmezeket a szintén Oscar-díjas Gabriella Pescucci tervezte.



A darabot szeptember 10-ig - hétfő kivételével - minden este, keddtől vasárnapig angolul, szombaton olasz nyelven adták volna elő.