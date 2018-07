Megérkezett Puskás Peti zenekarának új klipje - Videó

„Dübörög a lábunktól a föld, dübörög a hangunktól a ház, agyadat ritmus rázza fel, szíveden úrrá lesz a láz".Meghallva ezeket a sorokat, mindenki elkezd topogni és a 90-es évekbe repíti vissza magát a nagy magnók, a színes ruhák és a neon világába. Ezt az életérzést próbálja nekünk visszaadni a The Biebers zenekar legújabb klipjében Fura Csé közreműködésével, melyben az Emergency House kultikus dalát dolgozták fel.

Még magamnak is csak most mertem bevallani, mekkora kedvencem volt ez a szám tizenhárom évesen! Ráadásul az is kiderült számomra, hogy Zoltán Erika jegyzi a dal jogait, aki nagyon nyitott volt, örült a feldolgozás ötletének.

– mesélte Puskás Peti, a zenekar frontembere.A videóban a retro hangulatot idéző házibuli mégis magában hordozza a modern stílusjegyeket a zenekarnak, a fürdőruhás csajoknak és a klipben megjelenő GIFeknek köszönhetően.A klipforgatásra az Emergency House egyik oszlopos tagja, Herbie is ellátogatott, akinek különösen tetszett a feldolgozás, így pár fotó és GIF erejéig együtt pózolt a srácokkal.A The Biebers zenekarral a szezonban találkozhatunk a fesztiválokon, valamint augusztus 23-án a Budapest Parkban!