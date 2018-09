Megérkezett az X - A rendszerből törölve új előzetese

2018. november 1-jétől látható a hazai mozikban a Liza, a rókatündér rendezőjének új filmje. Balsai Móni, Schmied Zoltán, Bede-Fazekas Szabolcs, Molnár Áron és Kulka János főszereplésével kerül a hazai mozikba a Liza, a rókatündér rendezője, Ujj Mészáros Károly fantasztikus látványvilágú, szövevényes thrillere, az X – A rendszerből törölve.Ujj Mészáros Károly ezúttal új műfajban bizonyítja tehetségét, és most is különleges látványvilágú, erős hangulatú filmet készített. A főszerepet játszó színészek jó része már a Lizában is együtt dolgozott vele: a bűnügyet felfedező majd a rejtélyes ügy nyomába eredő rendőröket Balsai Móni, Schmied Zoltán és Bede-Fazekas Szabolcs alakítja, de fontos feladatot kapott Molnár Áron, Olasz Renátó, Fekete Ernő, Szabó Győző, Básti Juli, Szirtes Ági, Schneider Zoltán is. A filmben Éva lányát a különleges tehetségű Bujáki Zsófi alakítja, Kulka János pedig betegsége után ebben az alkotásban lesz először látható a filmvásznon – olvasható a mozishop.hu oldalán.