Megérkezett az első előzetes Jason Statham új filmjéhez

Amikor az Amerikai Haditengerészet különleges búvárja, Jonas Taylor (Jason Statham) egy balul sikerült bevetés után azt állítja, hogy a társai azért haltak meg mind, mert a tenger mélyén egy réges-rég kihalt őscápa támadt rájuk, senki nem hisz neki, és leszerelik. Ő viszont nem tud szabadulni az esettől: kutat, olvas tanul, szeretné megérteni, hogy mi történt vele – arra készül, hogy egyszer visszatér a mélybe, és szembenéz a társai gyilkosával.Végül egy tudományos expedíció tagjaként le is merül a Mariana árokba, ismét találkozik régi ellenfelével, és az újra támad. De ezúttal még nagyobb baj történik: párharcuk közben a fenevad keresztüljut azon a tengeri sávon, amely eddig a mélyben tartotta, és most a világ tengereit járva rettenetes pusztításba kezd. Taylor felelősnek érzi magát a katasztrófáért, és megpróbálja legyőzni egyre erősödő félelmét: tudja, hogy neki kell legyőznie a megalodont.A nemzet aranya-filmek rendezője nagyon nagy költségvetésből, Új-Zéland partjainál és Kínában forgatta különösen látványos, a legmodernebb CGI csodáit bevető sci-fi/akciófilmjét. Jason Statham pedig visszatér eredeti foglalkozásához: búvárként is megmutathatja, mit tud - olvashatjuk a Mozi Mánia leírásában.Főszereplők: Jason Statham, Ruby Rose, Rainn Wilson