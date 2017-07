Megérkezett a Mango Blitz legújabb klipje!

Július 26-ától elérhető a Mango Blitz újdonságához készült videó, a Hello Hello.Jónás Barnabás Earnie és Kanász Dusán duója ezúttal is Kádár Orsi és Szegedi Timi énekesnőkkel kiegészülve készítette el a vagány, pörgős dalt.A könnyed, fülbemászó dallam egész biztosan belopja majd magát a közönség szívébe, ahogy azt legnagyobb slágerük, a Játssz is tette.A formáció továbbra is tartja magát a rájuk jellemző vidám, játékos szövegekhez, a pillanatnyi hangulatnak élnek és ezt az életérzést próbálják átadni dalaikban is.Ősztől a rajongóknak élőben is lesz lehetőségük meghallgatni az újdonságot, hiszen a csapat turnéra indul.