Megérkezett a gólya, de hogyan tovább? - 5 gyakori kérdés a babagondozásról

A Születés Hete rendezvénysorozat apropóján Bartos Rita szülésznő, a Czeizel Intézet babagondozás tanfolyamainak szakértője gyűjtötte össze az újdonsült szülőket leginkább foglalkoztató kérdéseket és válaszokat.



Biztosan eleget eszik a baba?

A táplálkozásra is igaz, hogy ahány baba, annyiféle igény. Előfordulhat, hogy a világra jövetel után nehezen vagy keveset szopik a kicsi: a 10%-os súlyesés még nem feltétlenül jelent problémát, e feletti súlyvesztésnél viszont pótolni kell donortejjel vagy tápszerrel, ha az anyukának nincs elegendő teje. A születést követő második héttől napi 5-6 pisis pelenka jelzi, hogy eleget evett a pici. A székletből is következtethetünk a táplálkozás minőségére: az első napokban fekete, a negyedik naptól lazább, sárgásbarnás lesz az ideális pelustartalom.



Fel kell-e időnként ébreszteni a picit?

Ha nem koraszülött a baba, nem szenved sárgaságban, és az orvos sem rendelkezett másképp, nyugodtan rábízhatjuk, hogy jelezze, amikor éhes. Éjszaka nem muszáj erőszakkal felébreszteni, viszont fontos tudni, hogy a tejtermelést befolyásolhatja, ha 5-6 óra kimarad két szoptatás között. Nappal nem érdemes négy órás időszakoknál hosszabban aludni hagyni: így biztosíthatjuk a csöppség és a szülők nyugodtabb éjszakai pihenését.



Hogyan nyugtathatom meg a síró babámat? Mikor kell orvoshoz fordulni?

Idővel megtanuljuk megkülönböztetni az éhséget és a pelenka-problémát jelző sírást a fájdalmastól. Utóbbiról akkor beszélünk, ha valósággal visít az újszülött, ilyenkor érdemes orvoshoz fordulni. Nyugtalan babánkat próbáljuk megnyugtatni ringató mozdulatokkal, énekléssel, vagy alkalmazzunk babamasszázst. A masszázs az ellazulás mellett segíti az idegrendszeri fejlődést és erősíti az immunrendszerét is.



Mennyi az ideális hőmérséklet a lakásban?

Az egészséges babák számára a szobahőmérséklet (21-22 °C) megfelelő környezetet jelent, csak az esti fürdetéshez érdemes három-négy fokkal feljebb tekerni a termosztátot. A koraszülöttek viszont néhány hétig jobban érzik magukat az egész nap melegebb lakásban.



Forró a pici homloka – mi a teendő?

A csecsemő lázát a popsijában a legegyszerűbb mérni. 38°C alatt nem érdemes aggódni, ráadásul a végbélben mért értékből 0,5-öt le kell vonni. Ilyenkor érdemes az immunrendszerre bízni a hőemelkedés csillapítását. Három hónaposnál fiatalabb babához viszont 38°C -os láznál hívjuk ki az orvost, mert ritkán lázasak és akár komolyabb baj előjele is lehet. Ügyeljünk rá, hogy ne száradjon ki a pici, gondoskodjunk a folyadékpótlásról.