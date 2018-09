Megérkezett a Curtiz első előzetese - Mutatjuk

A 40-es évek elején Amerika a háború küszöbén áll. A magyar származású filmrendező-cézár, Kertész Mihály, avagy Michael Curtiz (56) végre karrierje csúcsára érhetne. Hírhedten cinikus, lekezelő karaktere és borzasztóan rossz angolsága ellenére is kivívta Amerika hódolatát. Dúsgazdag és fél Hollywood – kelletlenül bár – a lábai előtt hever. A másik fele azonban úgy emlegeti, mint a legnagyobb rendező, akiről senki nem hallott. Rendező-zseni mivoltát senki nem vitatja, viszont az átütő siker még nem érkezett el számára.Producer barátja, Wallis (44) kilépni vágyik a Warner Stúdiók árnyékából, ehhez viszont nem kevesebb hiányzik, mint egy Oscar-díj irodájának polcáról. Ekkor akad rá egy ígéretes szövegkönyvre: Everybody Comes to Rick’s címmel.Curtiz és Wallis, amellett, hogy meg kell változtatniuk a film címét (Casablanca), a Warner Brothers fejével, Jack Warnerrel is el kell hitetniük, ezúttal minden esélyük megvan a győzelemre.Pearl Harbour híre után Warner végre zöld utat ad nekik, egy feltétellel: ha tanácsadója, Schweiger (42) ellenőrzi majd Curtiz és Wallis munkáját. Schweiger elérkezettnek látja az alkalmat, hogy bosszút álljon Curtizen, amiért gyakornok korában kirúgta őt egy filmjéből.Kitty (27) eközben felvételt nyer a Warner Stúdiókba titkárnőként, de hamar egyértelművé válik - ő nem elégszik meg ennyivel. Rejtélyes módon mindent megtesz, hogy bejusson a Casablanca forgatására, és Curtiz közelébe férkőzhessen. Schweiger – ismerve Kitty történetét – támogatja a lány előremenetelét, hogy megtörje Curtiz karrierjét és karakterét is egyben.Kitty és Curtiz találkozásának hatására a férfi élete alapjaiban változik meg. Az eddig magabiztos, mindenen és mindenkin átgázoló filmgyártó „gépezet" egyszeriben emberré és apává kell, hogy váljon. Kitty ugyanis nem más, mint Curtiz egyetlen lánya, akit évtizedekkel korábban magára hagyott akkori feleségével Budapesten.Megkezdődik Curtiz belső harca önmagával. Képes-e, és egyáltalán akar-e egy számára idegen fiatal nő apja lenni? Wallis pedig – a maga módján – küzd, hogy a Casablanca beváltsa a hozzá fűzött reményeket. Olyan filmet kell, hogy készítsenek, mely a közgondolkodást alapjaiban változtathatja meg, és ráébreszti Amerikát az európai fronton való hadviselési felelősségére. Curtiz azonban, ahogy egyre inkább apává érik, úgy válik egyre hanyagabb és szakmaiatlan rendezővé – Schweiger örömére. Végül választás elé kényszerül: vagy a lány, vagy élete legmeghatározóbb szakmai sikere a Casablancával.