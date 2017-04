Megéri nekik korán kelni

Hat év kihagyás után április 17-én újraindul az RTL Klub Reggeli című műsora. A csatorna tájékoztatása szerint fiatalosabb és interaktívabb lesz a műsor, mint korábban, a szellemisége viszont változatlan.A műsorvezetők személyéről viszont sokáig csak találgatások voltak, később kiderült, hogy a Nyerő Páros győztesei, Peller Anna és Lukács Mikike kapta a feladatot. A napokban viszont az is kiderült, hogy Alföldi Róbert és Stohl András is vezeti majd a műsort - írja a Pénzcentrum A lap azt próbálja meg kitalálni, vajon mennyit tesznek zsebre a műsorvezetők.Havas Henrik nemrég hozta nyilvánosságra, hogy mennyit keresett azzal, hogy éveken át vezette a reggeli műsort. Neki havi 4 millió forintot fizetett a csatorna - írják.Bulvárlapok értesüléseire hivatkozva a lap szerint a Tények két műsorvezetőjének - Marsi Anikónak és Gönczi Gábornak -, a fizetése havi 2 millió forint.A lap úgy tudja, hogy amikor Szabó Zsófi átigazolt egyik kereskedelmi csatornáról a másikra, sorozatszereplőként körülbelül 600 ezer forintot keresett, a konkurenciánál viszont három éves szerződést írt alá, 36 millió forintért - tehát havi 1 milliót keres. És ezt kapja akkor is, ha épp hónapokig nincs képernyőn - írják.A fentiek alapján úgy gondolják, hogy mivel az újrainduló Reggeli új arcai, Peller Annak és férje Mikike a műsorvezetésben, és úgy egyáltalán a média szakmában tapasztalatlanok, vélhetően nem kapnak akkor fizetést, mint a sztár műsorvezetők, de még így is a magyar átlagbérek sokszorosát vihetik haza. Úgy becsülik, hogy nagyjából 600 ezer és 1 millió forint közötti fizetésre számíthatnak.Más a helyzet viszont Alföldi és Stohl esetében, mivel ők mindketten régóta benne vannak a köztudatban, és a képernyőről is mindenki ismeri már őket - írják. Ráadásul mindketten elfoglaltak, sokat szerepelnek, vélhetően kérhettek magasabb összeget is. A lap szerint több mint egymillió forintot keresnek havonta majd az RTL-nél, de még a másfél-kétmillió forintos fizetés sem kizárt.