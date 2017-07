Megdöntötte Justin Bieber rekordját a Despacito

Több mint 4,6 milliárdszor játszották le a Despacito című számot különböző streamingplatformokon, ezzel Luis Fonsi szerzeménye megdöntötte Justin Bieber eddigi rekordját.



A Universal Music Latin Entertainment kedden jelentette be Kaliforniában, hogy a Puerto Ricó-i zenészek, Luis Fonsi és Daddy Yankee által előadott dal túlszárnyalta a kanadai Bieber 2015-ben megjelent Sorry című számának rekordját, amelyet 4,38 milliárd alkalommal játszottak le online zenei megosztókon.



A januárban kiadott Despacito (Lassan) hetekig vezette a Billboard 100-as listáját, az első spanyol nyelvű szerzeményként 1996 (Los del Río: Macarena) óta. A szám először Latin-Amerikában röpült a toplisták élére, az igazi áttörést azonban akkor érte el, amikor Justin Bieber, aki egy klubban hallotta a dalt, megkérte Fonsit, hogy írhasson hozzá egy strófát. Ez a Bieber közreműködésével kiadott remixváltozat aztán meghódította az egész világot.



Fonsi közleményében hangsúlyozta, hogy a streaming segítette hozzá, hogy zenéje a világ minden sarkába eljusson.



Daddy Yankee a Despacito sikerének is köszönhetően a közelmúltban Ed Sheerant megelőzve az első latin előadó lett, aki átvette a Spotify streaminglistájának vezetését.