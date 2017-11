Megdöbbentő tényekkel rukkolt elő az IKEA

Napvilágra került néhány meghökkentő adat is:

A kutatásról



Az IKEA Az Élet Otthon 2017-es beszámolót az IKEA of Sweden AB megbízásából készítette a londoni székhelyű C Space ügynökség, 2017 márciusa és augusztusa között.



A kutatás nagy része online felületeken zajlott hét országban: az Egyesült Államokban, Németországban, Dániában, Japánban, Kínában, Oroszországban és Indiában.



A fent említett hét országban a C Space által végzett kvantitatív kutatás felmérés formájában zajlott, a United Minds pedig további 15 országban végezte el ugyanezt a felmérést.

Az IKEA negyedik alkalommal készített el "Az Élet otthon" elnevezésű beszámolóját, amiből kiderül, mi okozza a legtöbb küzdelmet és frusztrációt szinte mindannyiunknak függetlenül attól, hogy a világ melyik pontján és milyen körülmények között élünk. Ez pedig a rendetlenség és a személyes tér hiánya.A globális felmérésbe 22 országból 22 ezer embert vont be a lakberendezési vállalat, így mind ez idáig a legnagyobb és legszélesebb körben végzett "Az Élet otthon" kutatási eredményekről számolhat be az IKEA. A felmérésből azokra a problémákra derül fény, amelyekkel szerte a világon küzdünk, miközben igyekszünk jobbá tenni az otthonunkat.A városokban költözésnek köszönhetően egyre kisebb terekbe kényszerülünk, otthonainkat gyakorta másokkal is megosztjuk. Berlintől Sanghajig a legnagyobb frusztrációt az jelenti, hogy bár szeretjük a tárgyainkat, de küzdünk a rendetlenséggel. Emellett szükségünk van a személyes térre, de nehezen tudjuk megteremteni azt otthonunkban.Az eredmények alapjául a több területre kiterjedő otthonlátogatások, online közösségek, szakértői interjúk és egy 22 ország részvételével végzett felmérés szolgált.– Az IKEA arra vállalkozott, hogy betekintsen otthonokba és még mélyebbre ásson a témában, hogy lássuk, mi az, ami nem működik elég jól. Az eredmények azt mutatják, hogy a lehetséges súrlódási pontokra kell összpontosítanunk, azok keletkezésére, és új módszereket kell kidolgoznunk a leküzdésükre – mondja Lydia Choi-Johansson, az Inter IKEA Systems kutatási specialistája.Az IKEA annak érdekében, hogy globális párbeszédet indítson a feltárt nehézségekről, létrehozott egy meglehetősen bizarrnak tűnő bútorprototípus-kollekciót, amely játékos formában célozza meg az otthonunkkal, a személyes tér kialakításával és a tárgyak elhelyezésével kapcsolatos leggyakoribb problémákat. Megtalálható köztük az "I Hate Your Stuff" (Utálom a cuccaidat) feliratú szőnyeg és az "I Want My Space" (Ez az én helyem!) kanapé. További részletek a kutatásról a lifeathome.ikea.com weboldalon olvashatók.