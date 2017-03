Megan Fox ismét elővette dögös énjét - fotók

Megan Foxról a Frederick's Of Hollywood fehérneműmárka tavaszi kampányának fotózásán elképesztően szexi képek készültek róla -A háromgyerekes amerikai színésznő az interneten osztotta meg az egyik csábos fotót, amihez humoros megjegyzést is fűzött:"Amikor átveszed otthon a csomagot a kézbesítőtől..." - írta ironikusan, mintha így öltözködne a hétköznapokban, egy nyilatkozatában pedig azt is elmondta, hogy nagyon örül ennek a lehetőségnek és kifejezetten várja, hogy a rajongói láthassák a fényképeket.