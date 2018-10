Még tíz napig lehet jelentkezni A Dal 2019-be

Még tíz napig, november 8. éjfélig lehet jelentkezni A Dal 2019-be, a Duna Televízió dalválasztó show-jának jövő évi mezőnyébe, a műsor nyolcadik évadába.Nevezni kizárólag online, aoldalon lehet, a jelentkezési lap kitöltésével és a szükséges mellékletek feltöltésével. A honlapon megtalálható A Dal 2019 részletes pályázati kiírása is. Idén is műfajtól függetlenül várják a műsor készítői a pályaműveket - közölte az MTVA sajtóirodája kedden az MTI-vel.A versenyre csak olyan előadó és együttes nevezhet, akinek korábban már jelent meg zenei albuma vagy országosan játszott rádió-, illetve televízió-felvétele, rendelkezik lemezkiadóval és/vagy hivatásos zenei menedzserrel kötött szerződéssel. A határidőig beérkezett, a feltételeknek megfelelő versenydalok közül szakmai előzsűri választja ki azokat, amelyek az élőben sugárzott nemzeti elődöntőkön versenyezhetnek.Mint írták, A Dal műsor évadaiban a nézők a már szakmai sikereket elért előadók mellett pályakezdő énekeseket, együtteseket is láthattak, akik műfajok széles skáláját képviselve szerepeltek a versenyben. Tavaly a metálzenét játszó AWS győzött, és jutott ki az Eurovíziós Dalfesztiválra."Soha nem volt még ennyi bulink, és egy nagy álmunk is teljesült: felléphettünk a Wacken Open Air fesztiválon. Ez egyértelműen A Dalban elért győzelem hozadéka. Bebizonyítottuk, hogy van helye a metálzenének a televízióban és a nyári fesztiválok színpadán is" - idézte a közlemény Siklósi Örsöt, az idén a Viszlát nyár című számmal nyertes AWS frontemberét.A műsorban 2019-ban ismét több különdíj lesz: keresik A Dal 2018 legjobb dalszövegét, felfedezettjét és megrendezik az online Akusztik Dalversenyt is.A Dal 2019 nyertese képviselheti Magyarországot Tel-Avivban a 64. Eurovíziós Dalfesztiválon 2019 májusában.