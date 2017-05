Még idén egybe kelhet Rúzsa Magdi és szerelme

Kép: Rúzsa Magdolna / Facebook

Valószínűleg férjes asszonyként tartja meg a jövő februári Budapest Aréna nagykoncertjét az énekesnő, akit hamarosan oltár elé vezet a kedvese. A szűk körű ceremónián csak a család és a barátok lesznek jelen - tudta meg a Bors A találkozásuk első percében mindketten érezték, hogy egymás mellett élnek majd életük végéig, így nyilvánvaló volt az is, hogy előbb-utóbb hivatalosan is összekötik az éle­tüket. Rúzsa Magdi mégis meglepődött, amikor egy romantikus olaszországi út alkalmával Vilmos egy eljegyzési gyűrűt húzott elő a zsebéből.Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk , Magdi május 8-án osztotta meg a lánykérés hírét egy Olaszországban készült fotóval. Már ott azt írta, hogy reméli, hogy mielőbb összeházasodnak szerelmével.

Nagyon szép pillanatot éltünk meg a párommal nemrégiben. Amióta megismertük egymást, elhatároztuk, hogy közösen gondolkodunk, hogy egyszer összeházasodunk, de lánykérésre mégsem számítottam. Nagyon szép volt, és úgy történt, amilyenek mi vagyunk…

– mondja Rú­zsa Magdi szerda reggel a TV2 Mokka című adásában.

Én kértem, hogy menjünk Rómába, mert Olaszország fanatikusa vagyok. Van egy kedvenc éttermem is, oda szerettem volna elmenni vacsorázni, és ott történt a lánykérés is.

Magdi ritkán beszél a magán­életéről, most is keveset árult el.

Boldog időszakom van, nem számítottam rá, hogy van valami, ami ennyire hatással tud lenni rám, mint ez a gyűrű az ujjamon – mutatja a csinos ékszert.

A Bors úgy értesült, hogy a szerelmespár még idén oltár elé vonul, a pletykák szerint egy csendes vajdasági faluban kelnek majd egybe.Magdi és Vilmos is erről a vidékről való, a rokonaik nagy része és sok-sok barátjuk él ott a mai napig, nem véletlenül esett a választásuk a szülőföldjükre.