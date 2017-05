Még be sem mutatták, de valahol már be akarják tiltani a Wonder Womant

A libanoni gazdasági minisztérium felszólította az ország nemzetbiztonsági ügynökségét, hogy tiltsa be a Wonder Woman című amerikai kalandfilmet, mert a főszereplő, Gal Gadot izraeli - tudatták név nélkül nyilatkozó illetékesek kedden.Egy magas rangú biztonsági tisztviselő úgy nyilatkozott az ügyben, hogy egyelőre nem érkezett hivatalos megkeresés a hivatalhoz, amihez egyébként egy olyan testület ajánlása kell, melyben hat minisztérium képviselői foglalnak helyet.Bejrút utcái már tele vannak a híres képregény élőszereplős változatának plakátjaival. Szerdán már premier előtti vetítés is lesz. A filmet hivatalosan június 1-jén, csütörtökön mutatják be.A 32 éves Gal Gadot az Izrael középső részén fekvő Ros Haajinban született, és jelenleg Bar Refaeli után ő a második legjobban fizetett izraeli modell és színésznő. A Halálos iramban-sorozattal vált világszerte ismertté. Mint minden izraeli állampolgár, Gadot is szolgált az izraeli hadseregben, 2007-ben őrmesterként szerelt le.Libanon jogilag a mai napig hadban áll Izraellel, és az országban évtizedek óta törvény tiltja bármilyen izraeli termék behozatalát, ahogy azt is, hogy libanoniak Izraelbe utazzanak vagy bármilyen kapcsolatot létesítsenek izraeli állampolgárokkal.