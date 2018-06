Medvére kenték az abonyi vérengzést

kép: BorsOnline

Medvepara van Abonyban. A Bors is megírta, hogy Vackor, aki észak-déli irányban a szlovák határtól Csongrád megyéig bejárta az országot , a Szolnok melletti településen is benézett egy-két házba, majd egy általános iskolán keresztül távozott. - írja a BorsOnline És most újra medvére gyanakodtak a helyiek: a mi­abonyunk.hu weboldal in­for­mációi szerint ugyanis egy rejtélyes ragadozó kioltotta 15 birka életét. Három jószág a Táncsics útnál, a többi a település régi temetőjénél lelte halálát. Rögvest el is terjedt a szóbeszéd, hogy Vackor visszatért, valaki pedig látni is vél­te egy benzinkútnál.Ám az erdélyi medveles.hu szakértője, Szín János szerint nagyon nehezen elképzelhető, hogy egy medve ilyen mészárlást rendezzen:

Rendkívül intelligens állat, hobbiból sosem öl. A táplálékának több mint 90 százaléka növényi eredetű, alapvetően nem is vadászik, csak elhullott állatokat eszik. Nagyon-nagyon ritkán támad, aminek az okát nem tudni. Inkább csak – úgymond – védekezik. Maximum egy idősebb példány számára lehet könnyű préda egy-egy háziállat, de ilyen mértékű vérengzést nem tudok elképzelni egy medvétől.

A Borsot a rendőrség arról tájékoztatta, hogy semmilyen medveészlelésről nem kaptak bejelentést, és biztosan nem tért vissza a medve Abonyba. Úgy tudjuk: a birkák legyilkolásáért egy néhány kóbor kutyából álló falka a felelős, így a településen pánikra semmi ok – már ami a medvéket illeti.Amint a Borsban megírtuk, nem elképzelhetetlen, hogy akár négy-öt medve is kószál Észak-Magyarországon – a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága szerint. A magyar–szlovák határnál szabadon engedett Vackor helyzetét pontosan nem tudni. A bocsával csatangoló anyamedve Mezőkövesd irányába tart a Sajó mentén, legutóbb Mezőkeresztes és Szentistván határában látták. A szakemberek figyelmeztetnek: az anya védi a bocsát, így semmiképp se menjünk a közelébe!