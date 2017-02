Médiadíjat kapott az M5 csatorna

A Magyarországi Szóvivők Országos Egyesületének médiadíját kapta az M5 közszolgálati csatorna - számolt be róla Dér Ágnes csatornaigazgató az M1 aktuális csatornán hétfőn.



Dér Ágnes elmondta, az elmúlt években a kultúra és a tudomány nagyon kevés műsoridőt kapott, így az M5 hiányt pótol, és egyre többen "szoknak rá" a nézésére hatalmas kampány nélkül is.



Az idei tervekről szólva közölte, a kulturális híradót - amely eddig csak hétköznap este volt látható - hétvégén is szeretnék sugározni, mivel úgy látják, sok minden történik hétvégén, ami nem várhat hétfőig.



Emellett 34 magyar és határon túli színtársulattal vették fel a kapcsolatot, és ebben a hónapban már el is kezdik a színházi előadások felvételét - tette hozzá.



A Magyar Szóvivők Országos Egyesületét Orodán Sándor hívta életre 2004-ben, a magyarországi szóvivők politika-mentes, szakmai alapokon álló szervezeteként. Az egyesület a tagjainak szakmai és társasági, valamint egyéb programokat szervez, és részt vesz a szóvivők képzésében. Az egyesület az évente megtartott szóvivőbálon adja át elismeréseit: a Szavak Embere díjat, a Hiteles Tájékoztatásért díjat, a Lasz György rendészeti kommunikációs díjat és az M5 által idén elnyert Szóvivők Sajtódíját.