Matuzsálemi korba lépett mindenki kedvenc gyerekkori egere - 90 éves Miki egér

Egy nyúllal kezdődik Miki egér története

Miki egér elődje, mosolygó Oswald

A filmipar fejlődése indította be a karriert

Moore nevéhez fűződik egyébként az 1940-ben készült Fantázia című zenés film legemlékezetesebb részletének megalkotása is, a Miki egér főszereplésével készült Varázslótanonc epizód.

Miki egér becsületes maradt a gyerekek kedvéért

Miki egér születésnapját az egész világon kiállításokkal, partikkal, exkluzív ruhakölteményekkel ünneplik, ráadásul erre a nevezetes alkalomra Mickeyís 90th Spectacular címmel még egy tévéfilmet is sikerült összehozni. Vidám arca továbbra is a világ egyik legismertebb ábrázata, közismertségével talán még a Mikulást is lekörözi.Érdekes módon Miki egér története nem is vele, hanem egy nyúllal kezdődik. A Disney Brothers Stúdió csak egy fogaskerék volt az Universal Stúdió gépezetében, amikor 1927-ben Walt Disney megalkotta Oswald, a szerencsés nyúl karakterét, amelynek jogait a Universal birtokolta. Kerek, fehér fejével, gombszerű orrával, lógó füleivel a mosolygó Oswald rövid idő alatt népszerű lett, és a Universal rendelt is belőle egy sorozatot. 1928-ban azonban jogi és művészeti vitába keveredtek Disneyvel, embereit átcsábították egy másik munkára, fizetését lecsökkentették. Egyedül Ub Iwerks tartott ki Disney mellett.Egy veszekedéssel, ötleteléssel terhelt éjszaka után a két rajzoló zseniális változtatásokkal állt elő. Lerövidítették a nyúl fülét, középen kikerekítették, átrendeztek rajta néhány vonalat, és egyszer csak a nyúlból egér lett. Mortimer Mousnak keresztelték, de Disney felesége, Lillian rendkívül ellenszenvesnek tartotta az ódivatú nevet. Addig agyaltak, amíg megszületett Mickey Mouse, becsületes magyar nevén Miki egér.A főszereplésével készült első két rövidfilmet említésre sem méltatták, ám jött a Steamboat Willie, az első animáció, amely zenét és hangeffektusokat is tartalmazott. Az alkotás premierjét 1928. november 18-án tartották New Yorkban, és hatalmas sikert arattak.Ettől kezdve nem volt megállás, nem telt bele egy hónap és a Mickey Mouse-filmek sorozatgyártása már gőzerővel folyt, húsz év alatt százhúszat készítettek. A főhősnek maga Walt Disney kölcsönözte hangját, csakúgy, mint a csinos cipőt és masnit viselő szerelmének, Minnie-nek. 1928 végére a kis rágcsáló igazi amerikai sztár lett, a mozipénztárak előtt kígyózó sorok álltak, az emberek csak akkor vettek jegyet az előadásra, ha a film előtt Miki egér kalandjait vetítették.Ekkor Disney bevetette csodafegyverét, azaz zseniális marketingfogásait: Mickey Mouse termékek egész sorát dobta piacra, két évvel később megalakult az első Mickey Mouse Club. Mickey első újraálmodója, Fred Moore, 1935-ben megváltoztatta a figura mozgását. A korábbi rajzolók a rágcsálót körök sorozatából állították össze, amely korlátozta mozdulatait. Moore körte alakúvá formálta a törzsét, pupillát rajzolt a szemébe, fehér kesztyűket húzott a kezére, megrövidítette az orrát, hogy csinosabb legyen.1935-ben a The Band Concert című kisfilmben mutatkozott Mickey Mouse először színesben. Pályafutása során a legkülönbözőbb foglalkozásokat öltötte magára, volt többek között focisztár, vadász, szabó, sőt karmester. (Arturo Toscanini odáig volt azért a filmért, amelyben Miki egy Liszt Magyar rapszódiáját vezénylő karmestert alakított.) Rajzfilmjei hemzsegtek a bohózati elemektől és szójátékoktól.Mivel a nézőközönség jelentős részét gyerekek tették ki, Miki egér mindig egyenes jellemű és becsületes maradt, szemben a folyton civakodó és izgága Donald Kacsával, aki bajt bajra halmozott. 1955-ben a Disneyland megnyitásán Mickey Mouse főszerepet kapott, az élményparkba látogatók ereklyeként vitték haza a vele készült képeket. Az amerikai elnökök életében is fontos helyre került, Harry Truman óta, Lyndon B. Johnson kivételével, minden amerikai elnökkel találkozott.Barack Obama így nyilatkozott a "csúcstalálkozó előtt":

Érdekes lesz a világ vezetői közül olyasvalakivel összefutni, akinek nagyobb a füle, mint az enyém.

Csillagot is kapott a hírességek sétányán

A sorozatban bemutatott Disney mozifilmek, egyebek mellett a Bambi vagy a Csipkerózsika hamarosan ellopták a rivaldafényt a népszerű egértől, ami a mozipénztáraknál is megérződött. Utolsó rövidfilmje, a The Simple Things, 1953-ban készült, majd harminc év hallgatás után, 1983-ban láthatta újra a közönség a Mickeyís Christmas Carol című rövid játékfilmben. Miközben félig nyugdíjba vonult, fülei még a 21. században is a leghíresebb kulturális ikonok közé tartoznak, és divattervezők egész sorát ihlették meg: a Szex és New York egyik epizódjában például Sarah Jessica Parker mellkasán feszültek, legutóbb Minnie egér öltött haute couture-t, a Lanvin divatház ruhakölteményét.Ötvenedik születésnapján helyet kapott a hollywoodi hírességek sétányán, csillaga a Hollywood Boulevard 6925. alatt található.A rajongók természetesen képregény formájában is találkozhattak Mikivel, az új időkhöz alkalmazkodva video- és számítógépes játékokban is szerepet vállalt. A legfiatalabb korosztálynak ma sem kell nélkülöznie a fehér kesztyűs sztárt: 2013-ban visszatért a képernyőre, ugyanis a Disney filmstúdió rajzfilmsorozatban élesztette fel egyik legnépszerűbb rajzfilmhősét a Disney tévécsatornán.