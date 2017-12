Matt Damon kandi kamerák után kutatott, de hiába - videó

Amikor felkérték Matt Damont a Kicsinyítés című film főszerepére, gyanakodva sandított körül: a kamerákat kereste, mert azt hitte, át akarják verni. Alexander Payne rendező ugyanis olyan fura történetet mesélt el neki, amiről az Oscar-díjas sztár azt gondolta, csak valamilyen vicc lehet.– Alexander azt mondta, arról szól a film, hogy norvég tudósok kitalálták, hogyan lehet nyolc centisre kicsinyíteni az embereket, akik így sokkal költséghatékonyabban élhetnek – mesélte a színész a The Late Show with Steven Colbert című beszélgetős műsorban. – Én meg néztem rá, és nem hittem el, hogy komolyan beszél. Az járt a fejemben, hogy ez valamilyen teszt lehet.Pedig a rendező komolyan beszélt, és csakhamar Damon is belátta, hogy élete egyik legjobb filmjében fog szerepelni.– Óriási társadalmi szatíra, aminek egyetlen kockáját sem változtatnám meg! – jellemezte a filmet.Damon szerencsétlen kisembert alakít a filmben, aki egy jobb élet reményében aláveti magát a kicsinyítésnek, nem sejtve, hogy ezzel hajmeresztő kalandok sorozata veszi kezdetét.A Kicsinyítés női főszereplőjét, a vietnami származású Hong Chaut Arany Glóbuszra jelölték a Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók. A díjátadóra január 7-én kerül sor.