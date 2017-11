Matt Damon elárulta George Clooney titkát

Matt Damon és George Clooney régóta nagyon jó barátok, így nem csoda, hogy mindent tudnak egymásról. Damon ezt be is bizonyította, amikor az egyik legnézettebb beszélgetős műsorban, Ellen DeGeneresnél elárulta, hogy a Clooney ikrek már áttértek a szilárd táplálékra. Ám Clooney is megpróbál szintet lépni: elhatározta, hogy megtanulja a pelenkázás tudományát. Damon szerint barátja meglepően nyugodt és teljesen boldog, pedig az ikrekkel rengeteg macera van, négygyerekes apaként ő már csak tudja.



Matt Damont legközelebb a Kicsinyítés című szatírában láthatjuk, amelyben a társadalom egy része néhány centisre zsugoríttatja magát, hogy csökkenjenek a megélhetési költségek. A kicsinyítettek között van a kétszeres Oscar-díjas Christoph Waltz is.



(Downsizing – hazai bemutató: 2018. január 11.)