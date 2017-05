Másodszor adják át a Petőfi Zenei Díjat

Másodszor adják át a Petőfi Zenei Díjakat: a hazai könnyűzenei színtér legjobbjait nyolc kategóriában ismerik el, az esemény egy nagyszabású gála keretében lesz június 26-án, a 25. Telekom VOLT Fesztivál mínusz egyedik napján."A Petőfi Rádió és a VOLT Fesztivál között a kötődés régi és jó tapasztalatokat szereztünk a tavalyi első díjátadón. Az esemény a közönség bevonásával zajlik, élőben közvetített műsorként is megállja a helyét és mindezt egy szabadtéri fesztivál keretében" - hangsúlyozta Lobenwein Norbert főszervező.A június 26-i díjátadó gálán a soproni VOLT-on fellép a motoros show-val kísért Tankcsapda, a Vad Fruttik, a Brains, a Hősöket, Denizt és Sub Bass Monstert egyesítő Rap Allstars formáció, a VOLT idei himnuszát mutatja be a Punnany Massif Horváth Charlie-val és Pásztor Annával. Szerepel a műsorban továbbá Alle Farben berlini dj sztár, a Mindenki című Oscar-díjas rövidfilmből ismert Bakáts téri ének-zene általános iskola kórusa a Halott Pénzzel közös produkcióban, Benji, mint A Dal 2017 akusztikus versenyének győztese, a gála végén pedig a brit Fatboy Slim ad koncertet.Az idei életműdíjas Demjén Ferenc, akinek 1972-ben a Bergendyvel előadott Jelszó: Love című dalát tizenöt hazai popsztár közösen adja elő a fiatal producer-dalszerző, Zävodi feldolgozásában."Igyekeztem valami egyedit, különlegeset készíteni ebből a dalból. A stúdiófelvétel egy héten át tartott, a dalt a közreműködő énekesekkel kizárólag a díjátadón adjuk elő élőben" - mondta a producer, akinek édesapja, Závodi Gábor három évtizede dolgozik együtt Demjén Ferenccel.A Jelszó: Love 2017-es verziója először hétfő reggel hangzott el a Petőfi Rádióban, a hozzá készült klip szintén hétfőn debütált. A közreműködők között van Zävodi mellett Deniz, Eckü, Járai Márk, Herrer Sári, Hien, Kama, Király Viktor, Mező Misi, Lábas Viki, Odett, Puskás Peti, Rúzsa Magdi, Szivák Zsolt és Szűcs Krisztián.Kardos-Horváth János zenész, a Kaukázus vezetője, a Petőfi Rádió Talpra magyar című reggeli műsorának vezetője a sajtótájékoztatón elmondta, hogy az idei Petőfi Díjra a nominálás alapját a rádióban 2016. március 1. és 2017. március 1. között legtöbbet játszott 150 magyar dal képezte, közülük választotta ki a kategóriák öt-öt jelöltjét a zenészekből, producerekből, zenei szerkesztőkből, újságírókból, koncert- és fesztiválszervezőkből álló kétszáz tagú szakmai testület.A jelöltekre május 20. és június 20. között aoldalon szavazhat a közönség és a szakmai testület is újra voksol. A végeredményt a voksok összessége adja.Az év dala kategóriában a Bagossy Brothers Company Harmonikás, a Blahalouisiana Túl távol, elég közel, a hiperkarma Délibáb, az Irie Maffia Bajnok, a Quimby Forradalom és a Wellhello Sohavégetnemérős című számára lehet szavazni. Az év zenekara kategóriában a Blahalouisiana, a Fran Palermo, a Halott Pénz, a Honeybeast és a Margaret Island szerepel a jelöltek között.Az év női előadója Lábas Viki, Pásztor Anna, Rúzsa Magdi, Sena és Tarján Zsófia közül kerül ki, Az év férfi előadója díjért Bérczesi Robi, Columbo, Kiss Tibi, Likó Marcell és Marsalkó Dávid verseng.Az év videoklipje díjra a 30Y-tól az Elsőre, a Blahalouisianától a Deeper, a Halott Pénztől az Élnünk kellett volna, a Quimbytől a Forradalom, valamint a Bieberstől a Vár a holnap című dal klipjét jelölték. Az év felfedezettje címet a Bagossy Brothers Company, a ByeAlex és a Slepp, Petruska, a Soulwave és a Szabó Benedek és a Galaxisok nyerheti el.Az év koncertje az Anna and the Barbies, a Fish!, a Halott Pénz, a Margaret Island, a Quimby és a Vad Fruttik egy-egy fellépése közül kerül ki. Az év dj-je díjra Andrót, Hot X-et, Julia Carpentert, Jumodaddyt, Lotfi Begit és Metzker Vikit jelölték.A Petőfi Zenei Díjra a legtöbb, négy-négy jelölést a Halott Pénz és a Quimby kapta.A nagyszabású gálát a Petőfi TV, a Petőfi Rádió, a Duna World és a petofilive.hu egyaránt élőben közvetíti június 26-án.