Másodjára rendezik meg a magyar karmesterversenyt, mely nemzetközi hírnévnek örvend

Nemzetközi sikereknek örvend a magyar karmesterverseny

Szurkoljunk együtt a döntősöknek!

Gisueppe Acquaviva (Teatro Carlo Felice),

Oliver von Dohnany (Slovak National Theater),

Csaba Péter (MÁV Szimfonikus Zenekar),

Alvaro Albiach (Orchestra de Extremadura),

Fabio Mastrangelo (St. Petersburg Symphony Orchestra)

Dian Tchobanov (Plovdiv Opera).

A verseny névadója, Doráti Antal egy igazi példakép lehet a versenyzők előtt, művészetét rendkívül magasfokú ritmikai precizitás és hangszínekre, árnyalatokra való érzékenység jellemezte. A világ leghíresebb zenekarait vezényelte, de nem csak karmesterként, zeneigazgatóként, zeneszerzőként is kiváló volt. Munkásságát számos állam érdemrenddel, elismeréssel jutalmazta. Megkapta a francia Művészet és Irodalom Rendje lovagi fokozatát, a svéd Vasa-rend tiszteletbeli lovagrendjét, az angol tiszteletbeli lovag érdemrendet.A világszerte is egyre népszerűbb és nagy elismerésnek örvendő karmesterverseny Budapesten november 5. és 12. között immár második alkalommal kerül megrendezésre.A versenyre összesen 380 karmester jelentkezett öt kontinensről, Marokkótól Kazahsztánon át Chiléig a világ harminchárom országából. Az előzetesen kiválasztott hatvan legjobb karmester hazánkban méretteti meg magát. A versenyen három magyar dirigensnek, a hazai koncertlátogatók körében már jól ismert Erdélyi Dánielnek, Károlyi Sándornak és Kornel Thomasnak.A verseny kiváló karrierlehetőséget kínál, a díjazott karmesterek a pénzjutalmon kívül impozáns fellépési lehetőségekben részesülnek. Az első helyezettnek lehetősége nyílik egy-egy koncertet vezényelni a MÁV Szimfonikus Zenekarral a genovai Carlo Felice Színházban Olaszországban, a Szentpétervári Nemzeti Színházban Oroszországban, az Estreamadura Szimfonikus Zenekarral Spanyolországban és a pozsonyi Szlovák Nemzeti Színházban is.Az előzetesen kiválasztott hatvan karmester november 5-8. között méretteti meg magát a MÁV Szimfonikus Zenekar próbatermében, ahonnan tíz versenyző jut tovább a következő fordulóba. A november 10-én megrendezésre kerülő középdöntőbe jutott karmestereknek előző nap Eötvös Péter, Kossuth-díjas zeneszerző tart workshopot.Másnap, november 11-én a döntőbe jutott három finalista vehet részt Eötvös Péter workshopján.A Budapesti Olasz Kultúrintézetben megrendezésre kerülő középdöntő és workshopok nyilvánosak, de a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a www.antaldoraticompetition.com oldalon lehetséges.A nemzetközi versenysorozatot lezáró gálakoncertre 2018. november 12-én 19:30-kor a Pesti Vigadó Dísztermében kerül sor, melyet a koncertkülönlegességeket kedvelő közönség is megtekinthet. A döntő keretében a szakmai zsűri által kiválasztott három legjobb versenyző méretteti meg magát a MÁV Szimfonikus Zenekar közreműködésével.A zsűri elnöke Vásáry Tamás, a Magyar Rádió Zenei Együttesének főigazgatója. Hozzá csatlakoznak a világ zenei életének kiemelkedő alakjai:Jegyek kaphatók: https://www.jegy.hu/program/ii-nemzetkozi-dorati-antal-karmesterverseny-donto-galakoncert-96725/473314