Másodfokon sem változtattak Szilágyi István fiának büntetésén - Marad a 2 év fegyház, amiért megverte apját

A fellebbviteli bíróság nem változtatott az elsőfokú ítéleten, így két év fegyházbüntetésre ítélte Szilágyi Pétert az apja, Szilágyi István ellen elkövetett súlyos testi sértésért - számolt be a bíróság döntéséről a Bors A végrehajtást három évre felfüggesztették.Az ország Lópici Gáspárjának fia alkoholos állapotban megverte a színészt. A má­sodfokú tárgyaláson, amire egyik fél sem ment el, Péter jogi képviselője az ítélet enyhítését kérte. Arra hivatkozott, hogy Szilágyi megbocsátott a fiának - írják.– Végre túl vagyunk rajta, hála az égnek, de ez az egész szörnyűség hiába volt, hiszen a fiam nem bántott, félreértett mindenki – mondta a könnyeivel küzdve a Blikknek Szilágyi István.A lap arról is beszámolt, hogy a felfüggesztett fegyházbüntetés mellet a perköltség megtérítésére is kötelezték Szilágyi Pétert, azonban ezt egyelőre nem tudja miből kifizetni.– Pénzünk még mindig nincs, most próbálok közmunkát szerezni legalább. Aztán idővel szeretnék egy fényképezőgépet vagy kamerát venni, és újra operatőrként dolgozni – ábrándozott a jövőjéről a színész fia.