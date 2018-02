Marvel-szuperhősökkel, Jégvarázzsal és Star Warsszal bővül a párizsi Disneyland

Bob Iger, a Disney vezetője kedden, Emmanuel Macron francia elnökkel való párizsi találkozója után jelentette be a cég terveit. A kétmilliárd eurót egyebek között a Marvel képregény-birodalom szuperhőseire, mások mellett Pókemberre és Hulkra, valamint a nagysikerű Jégvarázs című Disney-animációra és a Star Wars-filmekre épülő új területek kialakítására fordítják. A szakaszokra bontott bővítési munkálatokat 2021-ben kezdik meg. A park ezen kívül további attrakciókkal és élő produkciókkal fogja növelni a kínálatát.



A Walt Disney közleménye szerint a most bejelentett bővítés az egyik legambiciózusabb projekt a párizsi Disneyland 1992-es megnyitása óta.



A Párizshoz közeli Marne-la-Vallée-ban található intézmény Európa legnépszerűbb szabadidőparkja. Megnyitása óta több mint 320 millió látogatót fogadott és jelenleg Franciaország turizmusból származó bevételeinek 6,2 százalékát adja, továbbá 16 ezer embernek biztosít munkát.



A párizsi Disneylandet üzemeltető Euro Disney SCA azonban még így komoly pénzügyi problémákkal küzdött a látogatószámra vonatkozó túlságosan optimista előrejelzések és a túl sok adósság felhalmozása miatt. A cég tavaly júniusban teljes egészében a The Walt Disney Company tulajdonába került.